Confirman fecha de estreno de nuevo spin-off de “The Walking Dead”

AMC anunció la fecha de estreno de lo que será "The Walking Dead: World Beyond", el nuevo spin-off de la serie post-apocalíptica que espera mantener la fidelidad de sus fanáticos.

La producción llegará a las pantallas el 12 de abril y tendrá episodios semanales. En total, la primera temporada de la serie tendrá 10 capítulos.

"The Walking Dead: World Beyond" expande el universo de "The Walking Dead", profundizando en una nueva mitología e historia que sigue a la primera generación criada en una civilización sobreviviente del mundo post-apocalíptico.

Según la descripción, dos hermanas, junto con dos amigas, abandonan un lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros, conocidos y desconocidos, que viven y mueren en una búsqueda importante.