Disney+ adaptará "Percy Jackson & the Olympians" como serie

Una serie de "Percy Jackson & the Olympians" es el nuevo proyecto que Disney desarrollará y exhibirá en su servicio de streaming basada en el trabajo literario de Rick Riordan.

Fue el mismo autor quien confirmó la noticia de esta adaptación a través de un video en Twitter. "No podemos decir mucho más en esta etapa, pero estamos muy entusiasmados con la idea de una serie de acción en vivo de la más alta calidad", dijo.

Riordan agregó: "Seguirá la historia de la serie de cinco libros de Jackson, comenzando con 'The Lightning Thief' en la primera temporada. Tengan la seguridad de que Becky (su esposa) y yo estaremos involucrados en persona en todos los aspectos de la serie".

Perseus "Percy" Jackson es el protagonista de la serie de libros "Percy Jackson and the Olympians". Cuando comienza, Percy descubre que él es un semidiós, el hijo de una madre humana y el dios griego Poseidón.

Además de "The Lightning Thief", la serie se compone de los libros "The Sea of ​​Monsters", "The Titan's Curse", "The Battle of the Labyrinth" y "The Last Olympian".

Tanto "Lightning Thief" como "Sea of ​​Monsters" fueron adaptados en películas en 2010 y 2013, respectivamente. Sin embargo, hasta ahora no está contemplado que el elenco de los largometrajes sean parte de la serie para Disney+.