Disney adelanta estreno de la serie “WandaVision”

Aunque su estreno estaba fijado originalmente para mediados de 2021, finalmente la serie "WandaVision" se podrá ver en Disney+ en algún momento de 2020.

Disney reveló la noticia en un anuncio en video de lo que está previsto que llegue al servicio de streaming este año. Todavía no hay una fecha de lanzamiento específica para "WandaVision", por lo que no está claro si se estrenará antes o después de la otra serie esperada de Disney +, "Falcon and the Winter Solider", que está fijada para el segundo semestre.

La serie "WandaVision" tiene lugar después de "Avengers: Endgame" y sus eventos se relacionan con la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que incluirá a Wanda Maximoff / Scarlet Witch, interpretada por Elizabeth Olsen.