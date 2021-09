Es oficial: la serie de Boba Fett tiene fecha de estreno en Disney+

La próxima serie de Star Wars, "The Book of Boba Fett", anunció su fecha de estreno en la plataforma Disney+, el primer spin-off de la exitosa "The Mandalorian".

El servicio de streaming ha fijado una fecha de estreno para el próximo 29 de diciembre con la historia del famoso cazarrecompensas, interpretado por Temuera Morrison, y que había sido adelantada en el final de la segunda temporada de "The Mandalorian".

Los capítulos serán dirigidos por Robert Rodríguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard y Dave Filoni, que también dirigieron episodios de "The Mandalorian".