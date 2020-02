Esto es lo que se sabe sobre la serie de "Parasite" en HBO

El éxito de "Parasite", la cinta surcoreana que logró triunfar en los premios Oscar con cuatro estatuillas doradas, tendrá su propia serie en HBO.

Luego de una ardua pelea entre el canal y Netflix por quedarse con la historia de Bong Joon-Ho, finalmente será la cadena responsable de "The Wire", "The Sopranos" y "Game of Thrones" la encargada de realizar esta producción.

Dentro de lo que sabe sobre esta serie, es que el cineasta estará a cargo de supervisar todo el proceso junto a Adam McKay ("Succeccion"). Es ahí donde nace una de las grandes interrogantes: ¿será en inglés o coreano?

Según informó The Hollywood Reporter, la idea es desarrollarla en inglés, aunque Deadline apunta que Bong Joon-Ho está abierto a discutir ese tema y ver finalmente en que idioma se realizará.

Por su parte, el nombre de Mark Ruffalo suena con fuerza para ser parte del elenco, el actor se encuentra en negociaciones pero todavía no ha llegado a ningún acuerdo. ¿Qué pasa con elenco original? El gran éxito de la película se basó en sus actores, de quienes se desconoce por el momento si serán parte de este proyecto.

Otro de los puntos es la duración, el cineasta surcoreano señaló que en dos horas no pudo mostrar todas las ideas que tenía en mente para el filme, por lo que en una serie sí podría hacerlo. Según se apunta, la producción tendría como mínimo 6 horas de duración.

Respecto a la historia, se espera agregar algunas interregnotes que quedaron en el aire en la cinta, como lo que le pasó en la cara a Mun Gwuang (Lee Jung Eun) luego que regresa de noche a la casa donde trabajó tanto tiempo como sirvienta. Esa parte de la trama y otras estarían presentes en la serie.