HBO confirma fecha de estreno de "The Last of Us"

Luego de que se filtrara la fecha de estreno de la serie de "The Last of Us", la cadena HBO confirmó que la producción debutará el 15 de enero de 2023.

"Hasta el fin del universo y de regreso", escribió la compañía junto a un nuevo afiche protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Este martes comenzó a circular en internet una imagen con la vista previa de la serie en la plataforma de HBO Max, en la que se anunciaba la fecha de estreno.

"The Last of Us" es desarrollada por Craig Mazin ("Chernobyl") y Neil Druckmann, creador de la franquicia de videojuegos en la que se basa la serie.