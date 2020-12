HBO revive "True Blood" y pone en marcha un reinicio de la serie

Celebran los fanáticos de "True Blood" luego que HBO confirmara que se encuentra trabajando en un reinicio de la popular serie de vampiros.

Creada por Alan Ball, quien estará en la producción ejecutiva, una de las grandes novedades en el desarrollo de este reboot es la contratación de Roberto Aguirre-Sacasa ("El mundo oculto de Sabrina") para que sea el showrunner.

Por su parte, Jami O'Brien ("Fear the Walking Dea") será el encargado de escribir los guiones.

Finalmente, se desconoce de momento si actores originales de la serie como Anna Paquin, Alexander Skarsgård, Stephen Moyer o Joe Manganiello estarán en este reinicio. De hecho la propia Paquin se mostró sorprendida tras este anuncio.

Well, this is the first I'm hearing about this. https://t.co/aiNIKfnuyR