La serie de "John Wick" abordará los orígenes de los personajes

El director de la popular saga "John Wick", Chad Stahelski, entregó detalles de la serie que se realizará sobre el Hotel Continental.

Esta producción de nombre "The Continental" será una precuela que abordará principalmente los orígenes de los personajes. "Es una versión muy interesante del mundo de Wick, lo cual creo que es genial", adelantó el directo.

Debido a esto, promete que los diversos roles irán más allá de los asesinatos, entrando en profundidad en un universo extendido.

"El ángulo desde el que están trabajando en el programa de televisión The Continental, en este momento, es una perspectiva diferente del mundo entero de John Wick, llega desde los puntos de vista de diferentes personajes y demuestra cuál es la amplitud del mundo", señaló Stahelski.

"The Continental aborda cuán profundo es este mundo, donde no sólo hay asesinos sino todo lo que está incluido. Tiene muchas historias de origen de algunos de los personajes que ves en la saga Wick. Tiene algunas cosas muy interesantes, es una versión muy interesante del mundo de Wick. No se narrará desde la perspectiva de John Wick. No es que John Wick no esté involucrado en la historia, pero no se narra desde su perspectiva", complementó.

Esta serie será parte del canal Starz que aún no entrega una fecha para su estreno. Por su parte, recordar que el capítulo 4 de la película se encuentra aplazado y debutará en mayo del 2022.