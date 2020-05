Netflix adaptará "Anatomía de un escándalo" como miniserie

El creador de "Big Little Lies", David E. Kelley, y la ex showrunner de "House of Cards", Melissa James Gibson, se unirán para adaptar la novela "Anatomía de una escándalo" como miniserie para Netflix.

La plataforma de streaming describe la producción, que se basa en la novela más vendida de Sarah Vaughan, como una "serie perspicaz y de suspenso sobre un escándalo de consentimiento sexual entre la élite privilegiada británica y las mujeres atrapadas a su paso".

S.J. Clarkson, que tiene créditos en "Jessica Jones" y "Dexter", dirigirá los seis episodios que tendrá la miniserie, y también se lleva el crédito de productor ejecutivo. El espectáculo se rodará en el Reino Unido cuando se anuncie el elenco y la pandemia de coronavirus lo permita.

La novela "Anatomía de una escándalo" se centra en Sophie, su esposo James, quien es un político acusado de un crimen terrible, y Kate, la fiscal en su caso. El hecho lleva a Sophie a evaluar su matrimonio y Kate a sus demonios".