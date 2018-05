Netflix confirmó la segunda temporada para "The Rain"

Netflix lo confirmó la mañana de este miércoles: la serie danesa "The Rain" contará con una segunda temporada, después de que logró conquistar al público masivo en distintos países.

La obra creada por Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen y Christian Potalivo volverá a producción a finales de este año y se lanzará en 2019.

Si bien Chile no aparece mencionado entre los países en que la serie tuvo gran repercusión, si se menciona que en grandes mercados como los de Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, Francia y Alemania, las audiencias sí lograron una gran conexión con su propuesta.

La vicepresidenta de originales internacionales de Netflix, Kelly Luegenbiehl, sostuvo que "tiene una historia creíble y humana en su núcleo y toca temas universales con los que todos pueden identificarse".

"El hecho de que la temporada 1 haya llegado a audiencias de todo el mundo demuestra una vez más que las historias fuertes pueden trascender las fronteras", añadió.

Mientras que el co creador de "The Rain" Jannik Tai Mosholt aseguró que "tenemos muchas historias por contar acerca de nuestros personajes y mucho más que explorar en nuestro universo, no podemos esperar a que todos puedan verlo".