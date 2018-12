Netflix desarrollará un nuevo anime de "Ghost in the Shell"

Para 2020 se espera el estreno de un nuevo anime de "Ghost in the Shell" a cargo de Netflix, que ha comenzado a mirar hacia este género para sus futuras producciones.

La serie, oficialmente titulada "Ghost in the Shell: SAC_2045", está siendo codirigida por Kenji Kamiyama ("Ghost in the Shell: Stand Alone Complex") y Shinji Araki ("Appleseed").

Netflix no revela ningún detalle adicional, aparte de decir que se lanzará en algún momento en 2020.

"Ghost in the Shell: SAC_2045" se une a la creciente lista de anime de Netflix, que también incluye una adaptación live-action de "Cowboy Bebop" de 10 episodios.

También está trabajando en una adaptación de la serie "Avatar: The Last Airbender" de Nickelodeon.