No van más: Netflix cancela "The Society" y "I Am Not Okay With This"

Las series "The Society" y "I Am Not Okay With This" no tendrán una segunda temporada para tristeza de sus fanáticos luego de que Netflix decidiera cancelar ambas producciones.

Ambas series ya pensaban y trabajaban en lo que serían nuevas temporadas para cada una, pero la plataforma de streaming decidió no seguir debido a la incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus, sin tener fechas de inicios de rodajes y el presupuesto que ha debido bajar por la situación sanitaria.

"Hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con las segundas temporadas de 'The Society' y 'I Am Not Okay With This'", dijo un portavoz de Netflix en un comunicado.

"Estamos decepcionados de tener que tomar estas decisiones debido a las circunstancias creadas por COVID, y estamos agradecidos con estos creadores", agregó.