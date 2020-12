Olivia Cooke, Emma D’Arcy y Matt Smith se unen a la serie precuela de "Game of Thrones"

Llegan interesantes novedades con "House of the Dragon", la serie precuela de "Game of Thrones" que prepara HBO.

Esto porque se han sumado al elenco tres importantes nombres: Olivia Cooke ("Ready Player One"), Matt Smith ("Doctor Who") y Emma D'Arcy ("Truth Seekers").

Según dieron a conocer diversos portales, Cooke será Alicent Hightower, "la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la mujer más hermosa de los Siete Reinos".

Matt Smith dará vida a Daemon Targaryen, personaje perteneciente a la casa de Daenerys y que es descrito como "el hermano menor del rey Viserys y heredero del trono".

Finalmente, D'Arcy también interpretará a una Targaryen llamada Rhaenyra. "la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo... pero ella no nació hombre".

Recordemos que "House of the Dragon" se ambienta 300 años antes de los eventos ocurridos en "Game of Thrones". Toma el libro "Fire & Blood" de George R.R. Martin como referencia.