Regreso de "Sex and the City" anunció a las cinco guionistas que se harán cargo de nuevos episodios

Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky se han unido al equipo de guionistas del regreso de "Sex and the City" por HBO Max.

Las cinco guionistas comenzaron su trabajo de este retorno con una reunión virtual con el productor ejecutivo Michael Patrick King.

Irby ha escrito para series como "Shrill" y "Tuca & Bertie"; Fruchbom tiene créditos en "Parks and Rea"; y Goff ha escrito para series como "Twenties", "Black Lightning" y "Being Mary Jane".

En tanto, Rottenberg y Zuritsky trabajaron en la entrega original de "Sex and the City" y también con Sarah Jessica Parker en la serie "Divorce" de HBO.

La nueva entrega de "Sex and the City" contará con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, que repiten sus personajes. Kim Cattrall no volverá a interpretar a Samantha Jones en este retorno.