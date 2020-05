Ruby Rose decidió renunciar a "Batwoman"

Una difícil decisión tomó Ruby Rose respecto a su futuro protagonizando la serie "Batwoman". Esto, porque renunció.

Según cuenta Variety, la actriz dejó su papel de Kate Kane tras el final de la primera temporada.

"He tomado la difícil decisión de no volver a Batwoman la próxima temporada. Esta no fue una decisión que tomé a la ligera, ya que tengo el mayor respeto por el elenco, el equipo y todos los involucrados en el programa", afirmó.

Tras ello, agradeció a los responsables de la serie. "Estoy agradecida con Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries por no solo darme esta increíble oportunidad, sino por darme la bienvenida al universo de DC que tan bellamente han creado. Gracias a Peter Roth y Mark Pedowitz y los equipos de Warner Bros. y The CW que pusieron tanto en el programa y siempre creyeron en mí. Estoy realmente agradecida".

Desde el portal sostienen que esta decisión no tiene que ver con la lesión que sufrió durante el rodaje de la primera temporada y que, de cara a un segundo ciclo, buscarán a otra actriz.