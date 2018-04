Serie "Bala Loca" obtuvo importante nominación en EE.UU.

La serie "Bala Loca", emitida por las pantallas de Chilevisión en 2016, recibió una nominación a los Peabody Awards, premios que destacan a las mejores emisiones de radio y televisión.

La producción entró en la categoría de Entretenimiento, donde también fueron nominadas otras series como "The Handmaid's Tale", "Better Call Saul", "The Good Place" y "Legion", entre otras.

Anteriormente "Bala Loca" había sido nominada para premiaciones como los Fénix y los Platino, aunque en ninguna de las dos oportunidades logró quedarse con la estatuilla.

La serie narra la historia de Mauro Murillo (Alejandro Goic), un periodista con experiencia que, tras haber luchado contra la dictadura, se ve obligado a explorar el mundo de la farándula y los portales web.

Los Peabody Awards fueron creados en 1941 y son considerados uno de los premios entregados a la televisión más prestigiosos de Estados Unidos.