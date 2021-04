Serie de "The Last of Us" elige a actor que será "Tommy"

La adaptación como serie del videojuego "The Last of Us" sumó a un nuevo miembro del elenco: el estadounidense Gabriel Luna será el encargado de interpretar a "Tommy".

La producción comenzará a grabarse en julio en Canadá y hasta ahora el elenco está encabezado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que interpretarán a "Joel" y "Ellie", respectivamente.

Luna interpretará a "Tommy", el hermano menor de "Joel" y que en el brote inicial recogió a su hermano y a "Sarah" para llevarlos a un lugar seguro.

La serie, a cargo de Craig Mazin, creador de "Chernobyl", aún no tiene fecha de estreno en HBO.