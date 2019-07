"The Society" confirma su segunda temporada

La plataforma Netflix ha renovado la serie de drama "The Society" para una segunda temporada, la cual comenzará su rodaje a fines de 2019.

El creador de la serie, Chris Keyser, regresará como showrunner ejecutivo y productor ejecutivo, y Marc Webb también regresará como productor ejecutivo. Se espera que los nuevos capítulos estén disponibles en algún punto de 2020 en Netflix.

"The Society" sigue a un grupo de adolescentes que se transportan misteriosamente a una versión idéntica de su pueblo. La única diferencia es que, en la réplica, sus padres han desaparecido, y los adolescentes tienen que crear su propia sociedad para sobrevivir.

El elenco de la serie, estrenada en mayo pasado, incluye a Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Alex Fitzalan, Kristine Froseth, José Julián y Alex MacNicoll.

