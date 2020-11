"The Umbrella Academy" tendrá una tercera temporada

La popular serie "The Umbrella Academy" fue renovada para una tercera temporada que contará con 10 nuevos episodios.

Así lo confirmó Netflix en sus redes sociales, donde indicó que el proceso de producción del nuevo ciclo iniciará en febrero en Canadá.

De acuerdo a Deadline todo el elenco original retornará para reinterpretar sus papeles. Lo mismo ocurrirá en la plana de dirección y producción.

"The Umbrella Academy" está basada en los cómics que Gerard Way, voz de My Chemical Romance, publicó en 2007 bajo el mismo nombre.

Por ahora no existe fecha de estreno para la tercera temporada de la serie.