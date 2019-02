"Young Sheldon" fue renovada para dos temporadas más

La serie "Young Sheldon", que muestra la vida de Sheldon Cooper, fue renovada por CBS para dos temporadas más.

La precuela de "The Big Bang Theory" actualmente está emitiendo su segunda temporada, justo cuando la exitosa comedia exhibe los últimos episodios de su historia: la producción de los físicos "nerds" culminará con su temporada 12 en mayo próximo.

"Young Sheldon" sigue a un pequeño Sheldon Cooper (interpretado por Iain Armitage) mientras lucha por encajar con su familia y compañeros de clase en el este de Texas. Jim Parson (que interpreta al físico teórico en "The Big Bang Theory") es el narrador.

3 cheers for seasons 3 and 4! 🎉 #YoungSheldon has been picked up for two more seasons! https://t.co/hdjgBOdu9O pic.twitter.com/5xYCl2JEpB