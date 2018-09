Claudia di Girolamo y su llegada a Canal 13: "Me echaron de TVN"

Claudia di Girolamo reveló detalles de su llegada a Canal 13 y aseguró que la despidieron de TVN, estación televisiva donde es recordada por icónicos personajes y producciones.

La actriz trabajó más de dos décadas en el canal estatal, pero reveló a "Intrusos" que fue desvinculada porque no había proyectos que la contemplaran: "Me echaron de TVN, no tenía ofertas en ninguna parte".

Su cesantía duró poco, pues Canal 13 la contrató rápidamente y será parte de la nueva teleserie vespertina "La Reina de Franklin" en uno de los roles protagónicos, para la que ya comenzó a grabar en agosto.

En el canal de Andrónico Luksic, la artista había trabajado previamente en producciones como "La Madrastra" y "Ángel Malo", pero se fue a TVN hace 28 años.