Josefina Montané criticó el regreso de "Soltera otra vez"

La teleserie "Soltera otra vez" significó el debut televisivo de Josefina Montané, la producción que le dio el salto a la fama y le permitió tener una destacada carrera en la actuación.

Sin embargo, la actriz no está de acuerdo con su reestreno. "Siento que las decisiones que toma Canal 13 van por lo comercial más que por lo ético. Entonces en ese sentido no estoy de acuerdo", comentó la intérprete en el programa "En línea con" de FMDos.

"Me han pasado cosas con este reestreno porque, para ser súper sincera, no estoy de acuerdo con este reestreno. También es mi primer personaje. No la he visto, la verdad, pero hay mucha gente que se vuelve a reencontrar con 'la flexible'. También desde ahí en adelante yo empiezo a construir mi carrera, entonces no sé, me pasan cosas", se sinceró.

El regreso de la teleserie ha generado controversia en redes sociales al estar dirigida por Herval Abreu, acusado de abuso sexual por diversas mujeres.

"Ya que la están dando, sería bueno también ver cómo ven a veces a las mujeres, o hace 7 años cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían", señaló Montané.