Marco de "Pacto de Sangre" respondió a las burlas de Jorge "Mago" Valdivia

Uno de los protagonistas de "Pacto de Sangre" reaccionó mediante un gracioso video a las burlas que le hizo el futbolista Jorge "Mago" Valdivia a través de redes sociales.

El mediocampista es un seguidor de la teleserie de Canal 13 y mediante Instagram bromeó con que "Marco" (Néstor Cantillana) nunca se quita el gorro.

"Mago yo soy colocolino perrito, de corazón. Yo no te hueveo a voh, porque te gusta la noche igual que a mí. Te hemos visto en varios carretes... así que voh no me hueví' por el gorro y yo no te molesto por la noche", lanzó el personaje contra el deportista.

"Yo además tengo un regalo que tú me diste, una petaquita dorada que tú teníai", agregó al mostrar una petaca gigante.

De todas formas, todo terminó de forma amistosa y "Marco" se comprometió a regalarle el gorro cuando termine la teleserie, a cambio de una camiseta de Colo Colo autografiada por él, Esteban Paredes y el flamante nuevo DT del club Mario Salas.