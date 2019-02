Próxima teleserie nocturna de Canal 13 suma nuevos actores

La próxima teleserie nocturna de Canal 13 sigue incorporando nombres a su elenco. A los ya confirmados Julio Milostich y Alejandra Fosalba, se suman Amparo Noguera y Mariana Di Girolamo.

"He visto engancharse de la historia a un público que no es asiduo a las teleseries, que no está acostumbrado, porque vieron una manera distinta de presentar historias. Eso me parecía atractivo, por eso quería estar en este proyecto, además me interesó mucho el personaje y la historia", aseguró Noguera, quien llega a la señal privada tras 24 años en TVN.

Por su parte, la ex Mega Mariana Di Girolamo aseguró que su motivación para llegar a este proyecto tiene que ver con que Canal 13 presenta historias que "se asemejan un poco más a lo que es una serie".

La producción nocturna estará inspirada en el caso de la desaparición del guía turístico Kurt Martinson en San Pedro de Atacama. "No sé si estará basada, pero tiene una parte que tiene que ver. Son situaciones que están en el ambiente, es una ficción", dijo su director, Cristián Manson.

José Soza vuelve a la pantalla chica

En tanto, el emblemático actor José Soza volverá a actuar en una teleserie tras su participación en la primera temporada de "Soltera otra vez" en 2013. Eso si, el intérpete se sumará a la teleserie vespertina que reemplazará a "La Reina de Franklin".