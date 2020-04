Cómo será esta "Teletón de emergencia", sin meta económica y digital

No tendrá el mismo formato que en años anteriores, debido a la crisis del coronavirus, pero sí el mismo espíritu: la Teletón no tendrá 27 horas, sino que tres bloques; Mario Kreutzberger estará desde su casa y los artistas invitados, harán lo propio también desde sus hogares.

Es "una Teletón de emergencia", dicen los organizadores, que además ponen enfasis en que, en esta oportunidad, no habrá meta, o al menos no una monetaria, sino que el objetivo será acompañar a los chilenos que también están aislados en sus casas, para evitar los contagios de Covid-19.

La cita partirá la noche de este viernes a as 22:00 horas, con un primer bloque que cerrará a las 2:00 am. Luego, el sábado, tendrá dos programas más, de 9:00 a 12:00 y de 21:00 a 2:00 am.

Para todo esto, además de Don Francisco desde su hogar, habrá rostros de la televisión chilena, algunos desde sus propias casas también en transmisión vía streaming y otros, los menos, en el Teatro Teletón,que o tendrá público sino que fuertes medidas de seguridad sanitaria.

ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Diversos artistas, que siempren han sido parte de la iniciativa, también estarán presentes en esta edición de la Teletón, pero lo harán de manera digital, algunos enviando videos y otros, en vivo pero online.

Franco de Vita y José Luis "Puma" Rodríguez han sido los últimos invitados internacionales confirmados, en una lista donde también destacan Becky G, Carlos Vives, David Bisbal, Juanes, Luis Fonsi, Luciano Pereyra, Paulina Rubio, Prince Royce, Ricardo Montaner y Yuri.

A nivel nacional, se suman Beto Cuevas, Don Rorro (vocalista de Sinergia) y la actriz y cantante Magdalena Müller, quienes participarán de un musical especial creado para este programa y dirigido por el director musical Carlos Figueroa.

Además, Myriam Hernández, Jordan, María Colores, Paloma Soto, Douglas, Andrés de León, Luis Jara, Carolina Soto, Mario Guerrero, La Otra Fe y Américo, también estarán presentes en la cita.

DONACIONES DIGITALES

En esta oportunidad, las donaciones serán 100 por ciento digitales, porque las sucursales del Banco de Chile estarán cerradas.

Para este efecto, Santander, BCI, Scotiabank, Estado, Itaú, Falabella, Ripley, Consorcio, Security, Internacional y Bice darán facilidades a sus clientes para realizar donaciones desde un botón digital instalado en los sitios web de cada entidad que será redireccionado a la cuenta 24.500-03.