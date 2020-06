Álvaro Escobar se enteró por la prensa de su desvinculación de TVN

Con sorpresa reaccionó Álvaro Escobar luego que un periodista de Las Últimas Noticias le informara sobre su despedido de TVN. "¿Es broma?", se limitó a decir el conductor.

Sucede que durante la tarde el miércoles, algunos portales informativos señalaban que la señal puso fin al contrato del animador. Luego, a través de un comunicado en nombre de Nicole Sternsdorff, subgerente de comunicaciones y asuntos públicos de Televisión Nacional, se entregó más detalles.

"En el contexto de que Rojo fue suspendido a raíz de la pandemia, TVN hizo uso de su facultad de término de contrato con Álvaro Escobar", rezaba la misiva.

Sobre esto, el conductor fue claro. "De Televisión Nacional no sé nada hace 20 días, que fue la vez que hablé con alguien de TVN. No me han requerido para hacer ningún programa".

"Yo no tenía idea. Nadie habló conmigo, ni siquiera por un mensaje de WhatsApp. El único mensaje que recibí fue el tuyo", dijo en LUN, añadiendo que literalmente se enteró por la prensa.

Luego explicó que el pasado 30 de enero firmó un contrato de dos años, hasta diciembre del 2021, sin la facultad de que TVN pusiera fin por término anticipado.

"Si esto no se aclara, evidentemente uno hace lo que se hace en estos casos, que es recurrir a los tribunales de justicia. Quiero imaginar que hay un error y que no hay mala fe", señaló.