TNT homenajeará a Prince con el concierto "Let's go Prince"

Tras cuatro años del fallecimiento de Prince, la Academia de Grabación celebró en abril pasado un concierto de homenaje al recordado intérprete de canciones como "Purple Rain", "When Doves Cry", "Raspberry Beret" y "Kiss".

"Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince" reunió a diversos artistas en un tributo que incluyó la interpretación de varios de sus éxitos musicales en las voces de decenas de músicos. El viernes 12 de junio, pasada la medianoche, a las 00.30 horas, TNT transmitirá los detalles de esa celebración que rememoró a uno de los artistas más prolíficos y completos de la música, que destacó como cantante, compositor y bailarín.

Se trata de un concierto que fue presentado por la actriz y comediante Maya Rudolph, quien además es integrante de la banda Princess que realiza covers del desaparecido cantante. La parrilla de artistas que se sumaron a este homenaje incluye nombres propios como Foo Fighters, Juanes, John Legend, Usher, Beck, St. Vincent, Earth Wind & Fire, Mavis Staples, H.E.R, Common y Gary Clark Jr.

Además, contó con las participaciones especiales de varios amigos y colaboradores musicales de Prince, incluida su banda ganadora del Grammy The Revolution, la nominada Sheila E, quien junto a Jimmy Jam y Terry Lewis fueron codirectores del especial, y la banda de funk creada por Prince, Morris Day and The Time. Otra de las actuaciones incluyó la participación de Chris Martin, de Coldplay, junto a Susanna Hoffs, de The Bangles, para interpretar una versión de la canción Maniac Monday que escribió Prince para la banda femenina.

El homenaje a Prince fue grabado en Los Angeles después de la ceremonia de los Grammy, en enero de este año, y fue emitido en Estados Unidos el 21 de abril, fecha en la que se conmemoró el cuarto aniversario de su muerte debido a una sobredosis de drogas. En su carrera ganó siete premios Grammy y fue nominado en otras 38 oportunidades.