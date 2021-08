Viuda de ex trabajador de CHV interrumpió despacho en vivo y emocionó hasta las lágrimas

El periodista Juan Pablo Queraltó fue abrazado por una mujer durante un despacho en vivo este jueves, en el matinal "Contigo en la mañana", mientras informaba sobre la vacunación contra el Covid-19 en La Florida.

El sorpresivo momento se volvió emotivo, luego que el reportero revelara quién era: "ella es la señora de Guillermo... el Guille, que muchos de nosotros conocimos en el SQP. Era el chofer de nuestro programa, y él, hace algún tiempo, falleció por Covid".

Queraltó y el animador Julio César Rodríguez recordaron al conductor, que trabajó con los equipos de diversos programas de Chilevisión. "Era una persona que nosotros queríamos muchísimo, él era como el jefe de los móviles, tenía un sentido del humor muy grande", señalaron.

"Mucha gente no le ve la gravedad al tema del Covid o, si no le ha pasado algo a un cercano, no siente la urgencia que tiene la vacunación y todo este proceso. (Pero) es urgente y es grave", reflexionó Rodríguez.