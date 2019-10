Una carta del juego "Mitos y Leyendas" con una foto de la histórica "marcha más grande de Chile", que reunió a más de un millón de personas el pasado viernes, se viralizó en redes sociales. Se trata de un "diseño personalizado" (no oficial) con la icónica fotografía tomada por la actriz Susana Hidalgo. En la página de Facebook de Custom (creadores de la carta) explican que aún no está a la venta porque quieren conseguir el permiso de la autora. De todas formas no es la única carta que crearon inspirada en las movilizaciones sociales del país.

