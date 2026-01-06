Chileactores revela a los actores, teleseries y películas nominadas a los premios Caleuche 2026

El colectivo Chileactores anunció a los actores, las teleseries, las series y las películas nominadas a la próxima edición de los premios Caleuche 2026.

A nivel general la teleserie "Los Casablanca" (Mega) se impuso como la producción con más nominaciones con un total de 10 postulaciones en cuatro categorías. Allí también asoman obras como "El jardín de Olivia,Aguas de oro" y "Nuevo Amores de Mercado", todas de Mega.

En el apartado de series lideran "Baby Bandito" y la webserie "I Love Robin" con cinco nominaciones cada una, mientras que en el cine la película "Isla Negra" aparece con cuatro nominaciones.

Los Caleuche también contemplan una categoría para la comedia, donde figuran como nominados los comediantes Asskha Sumathra, Chiqui Aguayo, Toto Acuña, Juan Pablo Flores, Paola Troncoso y Pedro Ruminot.

Los premios Caleuche 2026 se entregarán el próximo 1 de febrero y la ceremonia se podrá ver a través de las pantallas de TVN.

Nominados a los Caleuche 2026

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO TELESERIES

Alejandro Trejo (Luis Emilio Walker, El jardín de Olivia)

Álvaro Rudolphy (Carlos Ruiz-Tagle, Aguas de oro)

Francisco Melo (Iván Casablanca, Los Casablanca)

Francisco Reyes (Raimundo Casablanca, Los Casablanca)

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA TELESERIES

Carolina Arregui (Karla Ruiz-Tagle, Aguas de oro)

Catalina Guerra (Bernarda Vial, El jardín de Olivia)

Nicole Espinoza (Diana Guerrero, El jardín de Olivia)

Sigrid Alegría (Miranda Infante, Los Casablanca)

MEJOR ACTOR DE SOPORTE TELESERIES

César Sepúlveda (Omar Droguett, El jardín de Olivia)

Felipe Rojas (Tormento Arancibia, Los Casablanca)

Francisco Reyes Cristi (Samuel Casablanca, Los Casablanca)

Gastón Salgado (Jonathan Muñoz, Nuevo Amores de Mercado)

Jorge Arecheta (Juan Pablo Urrutia, Los Casablanca)

Nicolás Poblete (Tomás Errázuriz, Los Casablanca)

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE TELESERIES

Amparo Noguera (Maitén García, Nuevo Amores de Mercado)

Francisca Walker (Fernanda Lira, Nuevo Amores de Mercado)

Lorena Bosch (Ivette Sanhueza, Los Casablanca)

Mariana di Girolamo (Alexandra Casablanca, Los Casablanca)

Octavia Bernasconi (Martina Casablanca, Los Casablanca)

Vivianne Dietz (Ayelén Gamboa, Aguas de oro)

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO SERIES

Francisco Casanova (Felipe Ramos, Hasta el final)

Gabriel Urzúa (Robin Valdivia, I Love Robin)

Jorge Muñoz (Tavi, Este no seré yo)

Marcelo Alonso (Ruso, Baby Bandito 2)

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA SERIES

Amparo Noguera (Natalia, Baby Bandito 2)

Daniela Ramírez (Marta Salazar, I Love Robin)

Javiera Contador (Tiluca, Sin frenos)

Karla Fredes (Inés, Este no seré yo)

Renata González (Gabriela Montecinos, Hasta el final)

MEJOR ACTOR DE SOPORTE SERIES

Francio Cárdenas (Chala, Este no seré yo)

Jaime Omeñaca (Oliver, Hasta el final)

Mauricio Pešutić (Amador, Baby Bandito 2)

Nicolás Saavedra (Pablo Valdivia, I Love Robin)

Pedro Vicuña (Robinson, I Love Robin)

Sebastián Carrasco (Pescao, Este no seré yo)

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE SERIES

Florencia Berner (América, Baby Bandito 2)

Ignacia Sepúlveda (Nathalie, I Love Robin)

Luz Valdivieso (Maticó, Sin frenos)

Mariana Loyola (Ana, Baby Bandito 2)

Paulina Moreno (Marcela, Hasta el final)

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO CINE

Alfredo Castro (Guillermo, Isla Negra)

Benjamín Vicuña (Marcos Tremmer, El Silencio de Marcos Tremmer)

Daniel Muñoz (Roberto Parra, Me rompiste el corazón)

Felipe Arce (Matías, Algún día las raíces)

Gastón Salgado (Benjamín, Los afectos)

Néstor Cantillana (Raúl, Patio de chacales)

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA CINE

Blanca Lewin (Laura, Patio de chacales)

Carmen Gloria Bresky (Negra Ester, Me rompiste el corazón)

Katalina Sánchez (Carola, Oro Amargo)

María Paz Grandjean (Estela, Limpia)

Paola Lattus (Irene, Las cenizas)

Paulina Urrutia (Carmen, Isla Negra)

MEJOR ACTOR DE SOPORTE CINE

Gastón Salgado (Jacob, Isla Negra)

Jaime McManus (Luis Bouey, El rey del ring)

José Soza (Orlando, Los años salvajes)

Luis Dubó (Clemente, La misteriosa mirada del flamenco)

Matías Catalán (Flamenco, La misteriosa mirada del flamenco)

Moisés Angulo (Vladimiro, Oro Amargo)

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE CINE

Consuelo Carreño (Luisa, Donde el cielo toca la tierra)

Marcela Salinas (La Negra, Isla Negra)

María Jesús Marcone (Renata, Patio de chacales)

Paula Dinamarca (Boa, La misteriosa mirada del flamenco)

Paula Zúñiga (Juana, Las cenizas)

MEJOR COMEDIANTE