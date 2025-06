A los 96 años falleció Jack Betts, actor de "Spider-Man"

El actor Jack Betts, conocido por su participación en películas como "Spider-Man" (2002) y "Gods and Monsters" (1998), murió a los 96 años en su casa de California; y según confirmó su sobrino Dean Sullivan, Betts falleció durante su sueño el pasado jueves.

Nacido en 1929 en Nueva Jersey, Betts se formó en teatro y debutó en el cine en "The Bloody Brood" (1959). Su versatilidad le permitió trabajar con directores como Sam Raimi y Elia Kazan, y en franquicias como "Batman".

Betts, miembro del prestigioso The Actors Studio, tuvo una carrera diversa que abarcó cine, teatro y televisión. Destacó en telenovelas como "One Life to Live" (1979-1985) y en clásicos westerns italianos; aunque, pese a su extensa filmografía, siempre mantuvo un perfil discreto.

Según detalló The Hollywood Reporter, en Broadway, Betts interpretó brevemente a Drácula en los años '70, un papel que consideró un hito en su carrera; y también encarnó a Boris Karloff en "Gods and Monsters".

También apareció en series como "Perry Mason" y "Everybody Loves Raymond", esta última junto a su gran amiga Doris Roberts, con quien compartió hogar durante décadas.