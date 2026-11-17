La elogiada película española "La bola negra" tendrá su debut en Chile en el marco de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA).

El largometraje es dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi, dupla conocida como Los Javis que ganó el premio a Mejor Dirección en el pasado Festival de Cannes precisamente por este trabajo.

El músico Guitarricadelafuente encabeza un elenco en donde también figuran Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, Penélope Cruz, Glenn Close y Lola Dueñas.

"La bola negra" sigue las vidas de tres hombres pertenecientes a distintas épocas, cuyas historias quedan relacionadas a través del deseo, la sexualidad, el dolor y la herencia.

La película tendrá su premiere en Chile durante la clausura de FICVIÑA 2026 con una función en el Teatro Municipal de Viña del Mar. En contraparte se anunció que "La Frontera" del chileno Ricardo Larraín será exhibida en la inauguración.

FICVIÑA se desarrollará entre el 23 y 28 de noviembre con entradas gratuitas para todas sus funciones.