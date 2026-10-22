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Tópicos: Magazine | Cine

Actriz Judi Dench no puede hacer teatro, ir al cine y leer debido a afección ocular

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

La intérprete británica tiene 91 años.

Actriz Judi Dench no puede hacer teatro, ir al cine y leer debido a afección ocular
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La actriz británica Judi Dench, que ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre ellos un Oscar en 1999, admitió que su afección ocular, diagnosticada hace más de diez años, le impide hacer teatro, cine o leer.

Los médicos le diagnosticaron en 2012 degeneración macular asociada a la edad, una afección que afecta su visión y que hace que le resulte sumamente difícil incluso reconocer rostros.

"Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo participar en una obra de teatro. Ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer", admitió la actriz de 91 años, al programa "Today" de Radio 4 de la BBC.

También reveló que su afección puede dar lugar a situaciones incómodas ya que a veces se acerca a personas equivocadas y luego se da cuenta que se trató de una confusión por no ver bien.

Al hablar del proceso de envejecimiento, Dench dijo que intenta no pensarlo demasiado.

Dench, que ostenta el título de "dama", lleva más de siete décadas de actuación a sus espaldas y se ha consolidado como una de las actrices más aclamadas del Reino Unido, con una trayectoria que abarca el teatro, la televisión y el cine.

A pesar de su afección, ha seguido realizando apariciones públicas y hablando abiertamente sobre cómo adaptarse a una vida con una visión cada vez más deteriorada.

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