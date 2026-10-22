Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.1°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Rectora de la U evitó referirse a conflicto con Azul Azul: Me inhabilité por ser una de las víctimas de Sartor

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Alejandra Mizala explicó a Cooperativa que delegó las tratativas del convenio en la prorrectora y un comité asesor.

Rectora de la U evitó referirse a conflicto con Azul Azul: Me inhabilité por ser una de las víctimas de Sartor
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, conversó este jueves con El Diario de Cooperativa y en el diálogo fue consultada respecto a la crisis y a la incertidumbre en torno a la renovación del convenio que le permite a Azul Azul usar el nombre, los símbolos y el escudo de la Casa de Estudios, no obstante, la autoridad académica confirmó que se inhabilitó formalmente de las negociaciones con la concesionaria por ser una de las víctimas de Sartor.

La académica fue consultada directamente sobre su postura respecto a mantener o revocar la cesión de la marca al club de fútbol tras los últimos episodios dirigenciales y judiciales que han sacudido a la sociedad anónima.

"Yo me inhabilité respecto de ese tema porque soy una de las víctimas de Sartor", explicó la rectora.

En esa misma línea, la mandamás de la Casa de Bello profundizó en las razones de su distanciamiento del proceso: "Yo soy súper transparente. No quiero que en ningún sentido esa conversación con Azul Azul se preste para que se sienta que hay algún tipo de conflicto de interés; cosa que yo no tengo, porque siempre pongo por delante los intereses de la Universidad hoy y siempre".

"Sin embargo, creo que por transparencia y por claridad preferí inhabilitarme, y así lo he hecho", complementó la autoridad educativa.

Asimismo, la rectora detalló cómo quedó estructurado el equipo de la casa de estudios que lleva adelante las definiciones y conversaciones institucionales con el club de fútbol.

"Ese tema está en manos de la prorrectora y hay un comité de decanos y decanas que la está asesorando, además de abogados especializados", explicó Mizala.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada