Rectora de la U evitó referirse a conflicto con Azul Azul: Me inhabilité por ser una de las víctimas de Sartor

La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, conversó este jueves con El Diario de Cooperativa y en el diálogo fue consultada respecto a la crisis y a la incertidumbre en torno a la renovación del convenio que le permite a Azul Azul usar el nombre, los símbolos y el escudo de la Casa de Estudios, no obstante, la autoridad académica confirmó que se inhabilitó formalmente de las negociaciones con la concesionaria por ser una de las víctimas de Sartor.

La académica fue consultada directamente sobre su postura respecto a mantener o revocar la cesión de la marca al club de fútbol tras los últimos episodios dirigenciales y judiciales que han sacudido a la sociedad anónima.

"Yo me inhabilité respecto de ese tema porque soy una de las víctimas de Sartor", explicó la rectora.

En esa misma línea, la mandamás de la Casa de Bello profundizó en las razones de su distanciamiento del proceso: "Yo soy súper transparente. No quiero que en ningún sentido esa conversación con Azul Azul se preste para que se sienta que hay algún tipo de conflicto de interés; cosa que yo no tengo, porque siempre pongo por delante los intereses de la Universidad hoy y siempre".

"Sin embargo, creo que por transparencia y por claridad preferí inhabilitarme, y así lo he hecho", complementó la autoridad educativa.

Asimismo, la rectora detalló cómo quedó estructurado el equipo de la casa de estudios que lleva adelante las definiciones y conversaciones institucionales con el club de fútbol.

"Ese tema está en manos de la prorrectora y hay un comité de decanos y decanas que la está asesorando, además de abogados especializados", explicó Mizala.