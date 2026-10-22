Aluvión provocó daños en viviendas del sector Juan Riquelme en Concepción

Un aluvión afectó durante la mañana de este jueves al sector Juan Riquelme, ubicado a un costado de la autopista que conecta las comunas de Concepción y Coronel.

El hecho se desencadenó producto de las intensas precipitaciones y la tormenta eléctrica registradas en la zona, lo que provocó el colapso y desprendimiento completo de una ladera de cerro por la avenida Los Álamos.

El aluvión causó el ingreso de lodo, tierra y aguas servidas al interior de diversas viviendas del sector.

Equipos de emergencia municipales y de auxilio se desplazaron hasta el lugar para iniciar las labores de despeje de vías y prestar asistencia a los vecinos afectados.