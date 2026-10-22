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Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Aluvión provocó daños en viviendas del sector Juan Riquelme en Concepción

Publicado:
| Periodista Radio: Crístofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las fuertes precipitaciones generaron el colapso y desprendimiento de una ladera de cerro por la avenida Los Álamos.

Aluvión provocó daños en viviendas del sector Juan Riquelme en Concepción
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Un aluvión afectó durante la mañana de este jueves al sector Juan Riquelme, ubicado a un costado de la autopista que conecta las comunas de Concepción y Coronel.

El hecho se desencadenó producto de las intensas precipitaciones y la tormenta eléctrica registradas en la zona, lo que provocó el colapso y desprendimiento completo de una ladera de cerro por la avenida Los Álamos.

El aluvión causó el ingreso de lodo, tierra y aguas servidas al interior de diversas viviendas del sector.

Equipos de emergencia municipales y de auxilio se desplazaron hasta el lugar para iniciar las labores de despeje de vías y prestar asistencia a los vecinos afectados.

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