"La Odisea" de Nolan revela poster oficial: extenso adelanto podrá ser visto en el cine
La ambiciosa cinta de Christopher Nolan llegará a los cines en julio de 2026.
La adaptación de "La Odisea" de Homero, esperada película de Christopher Nolan, presentó su poster oficial en redes sociales.
En la imagen se puede apreciar desde atrás a Odiseo, interpretado por Matt Damon.
El elenco estelar lo completan Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o y Charlize Theron.
Además, el ambicioso filme señaló que su prólogo de seis minutos podrá ser visto previo a la exhibición de "Avatar: Fuego y Cenizas", que estrena en Chile este jueves 18 de diciembre.
La cinta, filmada en su totalidad con cámaras IMAX, llegará a las salas de cine el 17 de julio de 2026.