Cine

Alan Cumming lesionó a Pedro Pascal en el rodaje de "Avengers: Doomsday": "Lo rompí"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En la película Cumming encarna a "Nightcrawler" y el chileno a "Reed Richards".


El actor Alan Cumming reveló detalles del rodaje de "Avengers: Doosmday", la próxima película de Marvel donde compartirá elenco con Pedro Pascal, entre otros.

En una reciente visita al programa de Jimmy Kimmel, el intérprete de "Nightcrawler" contó que lesionó al chileno durante la grabación de una escena.

"Lo divertido es que en mi primera escena con Pedro (Pascal) se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Rompí a Pedro", aseguró el británico.

Luego agregó que "no fue en una escena de pelea, sólo estábamos juntos". "Además él tiene esos brazos que se estiran y todo eso", complementó, en referencia a "Reed Richards", el personaje que interpretará Pascal en la cinta.

"Avengers: Doosmday" se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2026.

En portada