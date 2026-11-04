La sorpresiva aparición de "Sonic" en el tráiler de "Angry Birds 3"

El veloz erizo azul "Sonic" volverá a la gran pantalla en un inesperado crossover con las aves enojonas en la tercera película de "Angry Birds", cuyo nuevo tráiler tantea la aparición de la querida mascota de Sega junto al hiperactivo "Chuck" (Josh Gad).

El cameo se debe a que Paramount Pictures, que estrena "Angry Birds 3" en asociación con Rovio Entertainment, es el mismo estudio de las adaptaciones cinematográficas de "Sonic", lo que permite esta sinergia empresarial.

La nueva entrega cinematográfica de los emplumados héroes tendrá a "Red" (Jason Sudeikis) como padre a tiempo completo con tres hijos. Ahora, junto a sus amigos "Chuck" y "Bomb" (Danny McBride), deberá sobrevivir a la paternidad mientras intenta salvar al mundo nuevamente.}

Basada en el popular videojuego móvil, "Angry Birds 3" ("The Angry Birds Movie 3") está dirigida por John Rice ("Beavis and Butt-Head Do the Universe") y escrita por Thurop Van Orman ("The Marvelous Misadventures of Flapjack"). Ambos trabajaron juntos en la segunda película.

Además, la cinta contará con una canción original de Jisoo, "Sun Showers", llegando a los cines el próximo 7 de enero de 2027.