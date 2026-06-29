¡Creció la familia! Liberan tráiler de "Angry Birds 3"

Las aves enojonas están de regreso en la gran pantalla con la tercera película de "Angry Birds", la cual tiene a su protagonista "Red" como padre a tiempo completo con tres hijos.

Jason Sudeikis ("Red"), Josh Gad ("Chuck") y Danny McBride ("Bomb") vuelven a encabezar el elenco de voces, teniendo a los emplumados héroes enfrentando su mayor desafío: la paternidad. Ah, y también salvar a su mundo.

Los hijos de "Red" y "Silver" (Rachel Bloom) tendrán las voces de Walker Scobell, Emma Myers y Psalm West.

Basada en el popular videojuego móvil, "Angry Birds 3" ("The Angry Birds Movie 3") se estrenará en cines diciembre de este 2026, bajo la dirección de John Rice ("Beavis and Butt-Head Do the Universe") y escrita por Thurop Van Orman ("The Marvelous Misadventures of Flapjack"). Ambos trabajaron juntos en la segunda película.

Creado por Rovio Entertainment, el juego móvil fue lanzado al mercado en 2009 y desde entonces ha evolucionado con diversos productos de entretenimiento, animación y consumo.

Según algunas estimaciones, ha sido descargado más de dos mil millones de veces.

En 2016, la empresa produjo la película "The Angry Birds Movie" y su secuela, "The Angry Birds Movie 2", estrenada en 2019.