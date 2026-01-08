Anuncian nueva película de "Jackass" para 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La cinta llegará 26 años después del estreno de la serie original.
El actor Johnny Knoxville anunció el estreno de una nueva película de "Jackass", la popular saga de comedia y violencia que brilló en MTV.
Se trata de "Jackass 5", un largometraje original que contará con nuevas bromas y peligrosas acrobacias de este "masoquista" grupo.
La última película de la franquicia apareció en 2022 y fue la primera vez en que la antigua generación encabezada por Knoxville, Steve-O y Danger Ehren compartían con nuevos miembros del elenco.
La nueva cinta de "Jackass" llegará a los cines el próximo 26 de junio de 2026.