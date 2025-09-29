Anuncian nueva película de "Los Simpsons" para 2027

Disney anunció que realizará una nueva película de "Los Simpsons" a dos décadas del estreno del único largometraje de la franquicia.

"Los Simpsons llegarán a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027", adelantaron los estudios, junto a la mano de "Homero" y una dona con el número 2.

La primera y única película de la saga se estrenó en 2007 y recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo.

"Los Simpsons" es una de las series animadas más emblemáticas de todos los tiempos con más de 35 temporadas emitidas.