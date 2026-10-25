"Cobija": Documental explora ecos fantasmales del viejo puerto nortino

Este jueves 29 de octubre, a las 18:45 horas, se estrena en el Centro Arte Alameda de Santiago (Arturo Prat 33) el largometraje documental "Cobija", de la directora Pamela Pequeño.

En poco más de una hora de duración, la obra se adentra en la historia del puerto que hoy pertenece, geográficamente, a la comuna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta: un antiguo territorio chango, de fugaz esplendor en la época del salitre, que en la Guerra del Pacífico pasó de control boliviano a chileno y que actualmente acoge a una reducida comunidad de pescadores.

Vinculando su historia familiar con la del lugar, recogiendo testimonios de sus habitantes y siguiendo la búsqueda de un misterioso tesoro perdido, Pequeño explora en tono poético asuntos como la memoria, la identidad y el transcurso del tiempo.

"Pasé los veranos de mi infancia en este remoto rincón del desierto de Atacama. Me impregné de su entorno natural y salvaje y me enamoré de la singularidad de su comunidad. En 2014 decidí retornar y me encontré con un lugar que apenas había cambiado, y con su magia intacta", explica la realizadora.

"Cobija" ha participado en festivales de Chile y el extranjero, como el Cinélatino Rencontres de Toulouse (Francia). Luego de su estreno comercial en Santiago -que también tendrá funciones en la Casa de la Cultura de Ñuñoa y la Sala K- alista una exhibición para el 28 de noviembre en el propio territorio en que fue filmado.