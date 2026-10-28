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Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

"Figura imprescindible": Cineasta chilena Valeria Sarmiento fue premiada en España

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Recibió la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid por sus cinco décadas de trayectoria detrás de las cámaras.

 EFE

Mantuvo durante décadas una colaboración creativa con Raúl Ruiz, su marido.

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La cineasta chilena Valeria Sarmiento recibió este miércoles en España una de las espigas de honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) por sus cinco décadas de trayectoria detrás de las cámaras.

Los organizadores del festival, donde Sarmiento estrena su última película "Detrás de la lluvia", destacaron de la directora que se ha convertido en una "figura imprescindible del cine latinoamericano".

La primera película de Sarmiento fue el documental "Un sueño de colores", que estrenó en 1972, un año antes de exiliarse a Francia tras el golpe de Estado que desembocó en la dictadura militar de Augusto Pinochet, donde continuó su carrera como directora y montadora.

El montaje ha sido otra de las disciplinas en las que ha destacado: ha participado en decenas de películas y mantuvo durante décadas una colaboración creativa con Raúl Ruiz, su marido y uno de los grandes autores del cine mundial, con quien trabajó en más de 80 títulos.

Tras su muerte, Sarmiento fue decisiva en la recuperación de su legado y actualmente trabaja junto a la productora Poetastros en el rescate, repatriación, restauración, posproducción y finalización de "La colonia penal", película de Ruiz.

Más allá del mundo cinematográfico, Sarmiento fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Valparaíso y en 2022 recibió la medalla de honor del Senado francés.

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