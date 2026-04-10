Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

"Kalkutún, Juicio a los Brujos" de Jorge Olguín llega al Festival de Cannes 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película chilena fue seleccionada en una importante vitrina del cine fantástico del festival.

Se estrenará en cines chilenos durante el segundo semestre de este 2026.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"Kalkutún, Juicio a los Brujos", la nueva película del cineasta chileno Jorge Olguín, fue seleccionada para la Blood Window Showcase del Marché du Film, importante vitrina del género fantástico que se realiza en el marco del Festival de Cine de Cannes 2026.

El largometraje escrito y dirigido por Olguín, que también se presentará como miniserie en TVN, es un relato de folk horror basado en hechos reales ocurridos en Chiloé entre 1879 y 1880, explorando la brujería, la fe y la violencia en una comunidad aislada del sur de Chile.

La historia se centra en un fiscal inexperto que debe procesar a un grupo de personas acusadas de brujería y asesinato en la isla de Chiloé, por solicitud del intendente de la región.

Al mismo tiempo, una joven isleña debe iniciarse en una asociación de brujos llamada "La Mayoría" para salvar a su abuelo de la condena del Estado.

Protagonizada por Juan Carlos Maldonado, Camila Oliva y Bastián Bodenhöfer, se estrenará en cines chilenos durante el segundo semestre de este 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada