"Kalkutún, Juicio a los Brujos" de Jorge Olguín llega al Festival de Cannes 2026

"Kalkutún, Juicio a los Brujos", la nueva película del cineasta chileno Jorge Olguín, fue seleccionada para la Blood Window Showcase del Marché du Film, importante vitrina del género fantástico que se realiza en el marco del Festival de Cine de Cannes 2026.

El largometraje escrito y dirigido por Olguín, que también se presentará como miniserie en TVN, es un relato de folk horror basado en hechos reales ocurridos en Chiloé entre 1879 y 1880, explorando la brujería, la fe y la violencia en una comunidad aislada del sur de Chile.

La historia se centra en un fiscal inexperto que debe procesar a un grupo de personas acusadas de brujería y asesinato en la isla de Chiloé, por solicitud del intendente de la región.

Al mismo tiempo, una joven isleña debe iniciarse en una asociación de brujos llamada "La Mayoría" para salvar a su abuelo de la condena del Estado.

Protagonizada por Juan Carlos Maldonado, Camila Oliva y Bastián Bodenhöfer, se estrenará en cines chilenos durante el segundo semestre de este 2026.