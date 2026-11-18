La actriz Paulina García recibió el Premio Ciudad de Huelva en el marco del festival de cine de esa ciudad española, ocasión en la que recordó al fallecido director Sebastián Lelio.

En esta 52° versión del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, la chilena protagoniza dos películas de la Selección Oficial: la argentina "Las flores de Julia" y la mexicana "La vida es".

Además de estos trabajos, la intérprete recibió el reconocimiento por su destacada trayectoria y señaló que "esto de ser actriz ha sido imprevisible e inesperado, tanto como recibir este premio que ustedes me entregan".

Por eso, el homenaje del Festival de Huelva tiene para ella un significado muy concreto: "Huelva me reconoce por lo que vieron en mí y me siento muy agradecida por ello".

"Ser vista. Que alguien ponga luz sobre ti, en mi caso, poner cámara. Y esa luz la puso Sebastián Lelio. 'Gloria' fue el verdadero comienzo", manifestó, en referencia al filme de 2013 que le hizo ganar el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín.