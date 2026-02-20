Película chilena "Matapanki" recibe destacada mención en la Berlinale 2026

La película chilena "Matapanki" del director Diego "Mapache" Fuentes recibió una importante mención en el Festival de Cine de Berlín.

El largometraje se encontraba participando en la sección Generation 14plus donde recibió la Mención Especial, uno de los galardones que se entregan en la cita alemana.

"La mención significa un montón para la película, es surreal que haya llegado tan lejos. Creemos que le hará muy bien a la distribución nacional e internacional de Matapanki y estamos felices porque es un reconocimiento no solo importante para este proyecto, sino que también para el cine nacional", comentó el director.

La sección fue ganada por "Sad Girlz" de la mexicana Fernanda Tovar.

"Matapanki", que se estrenará en salas nacionales el 26 de marzo, cuenta la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura que pasa sus días entre el alcohol, las fiestas y el cuidado de su abuela enferma, y que termina obteniendo súper poderes.