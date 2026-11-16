Depardieu aceptó condena por agresión sexual y se excusas con las víctimas

El actor francés Gérard Depardieu asumió la condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 y presentó sus excusas a "quienes hayan podido sufrir".

"La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", indicó el intérprete en un comunicado publicado el día que tenía que comenzar el juicio en apelación por esa condena, un proceso al que renunció, lo que convierte la sentencia en definitiva, pese a que originalmente negaba los cargos.

El protagonista de "Cyrano de Bergerac" admitió que en las filmaciones durante mucho tiempo se escondió "tras la provocación y la procacidad" que le llevaron a cometer "algunos gestos" que "no pueden no tener consecuencias" sobre todo cuando son cometidos "por una persona poderosa como (él) pudo ser".

Frente a ello, Depardieu, a punto de cumplir 78 años y quien ha sido defendido por Brigitte Bardot, presentó sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan "podido sufrir" por su actitud.

"Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado (...) pero la intención no cambia para nada el daño. He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido", señaló el actor, condenado por haber agredido sexualmente a una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, durante el rodaje de la película "Les volets verts", que él protagonizó.

Las dos víctimas reaccionaron de forma dispar a las excusas del actor, y mientras para la decoradora son "bienvenidas" porque "llevaba tiempo esperándolas"; la asistente de dirección no las consideró sinceras: "Si quería excusarse de verdad, tenía que haber venido al tribunal", dijo la víctima, que consideró que "podemos decir que un monstruo del cine francés ha caído".