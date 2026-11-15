Cadem: Aprobación de Kast cayó al 27% y paro camionero tuvo alto respaldo ciudadano

La aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast retrocedió dos puntos y llegó al 27%, mientras que la desaprobación trepó al 69%, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem.

La baja en las cifras de La Moneda coincidió con un 79% de respaldo ciudadano a la movilización que lideraron los gremios del transporte de carga, en rechazo al valor de los combustibles.

Con la baja de dos puntos porcentuales en la aprobación y el incremento de un punto en la desaprobación, el Ejecutivo cerró un ciclo de negociaciones con una reprobación que roza el 70% del universo consultado.

La desaprobación a la administración del Gobierno subió un punto porcentual y alcanzó el 69% a nivel nacional. (FOTO: ATON)

Este desgaste político se produjo en un contexto tensionado por el desarrollo del conflicto camionero y las conversaciones contrarreloj destinadas a amortiguar el impacto financiero de las tarifas energéticas.

Sintonía ciudadana con las demandas del transporte

En contraste con las evaluaciones negativas hacia el Gobierno, las exigencias planteadas por el sector del transporte contaron con una amplia validación social.

De acuerdo con el estudio, el 79% de la población se mostró a favor de que los transportistas paralizaran sus actividades para presionar por una reducción en los precios de los combustibles, frente a un 17% que rechazó la medida y un 4% que prefirió no emitir opinión.

Sin embargo, al ser consultados sobre la interrupción de rutas, el apoyo retrocedió quince puntos y se situó en un 64%, evidenciando que los cortes viales generan mayores reparos en comparación con la causa de fondo.

Casi ocho de cada diez consultados manifestaron su respaldo a la movilización de los camioneros por el costo de los combustibles. (FOTO: ATON)

En relación con el impacto cotidiano de la movilización, un 49% de los encuestados afirmó que el paro perjudicó de forma significativa el funcionamiento del país, mientras que un 34% consideró que tuvo efectos moderados y solo un 16% percibió secuelas mínimas o inexistentes.

Cuestionamientos a la anticipación del Gobierno y balance del acuerdo

La principal falencia atribuida al Ejecutivo radicó en su falta de oportunidad y prevención política.

Una mayoría del 84% de los participantes reprobó el manejo del conflicto, señalando que las autoridades debieron actuar con antelación para impedir que la disputa escalara hasta la ocupación de las carreteras, una crítica que provino incluso de quienes apoyaron la movilización gremial.

Pese al castigo hacia la gestión de la crisis, la rebaja de 142 pesos por litro de diésel consiguió un 66% de adhesión ciudadana, consolidándose como una de las medidas mejor valoradas del sondeo junto con la política de congelamiento a las alzas de los combustibles.