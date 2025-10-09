Día del cine 2025: Fechas, precios y películas en cartelera

Durante el mes de octubre se celebrará el Día del Cine 2025, una instancia en donde los espectadores pueden acceder a las salas con entradas a precios rebajados.

Todas las cadenas de Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star a lo largo del país participarán de esta celebración.

Entre los valores destacan los $2.000 para sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play, y los $4.000 para formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otros.

Durante los tres días de la promoción, espectadores a lo largo del país podrán disfrutar de importantes estrenos como "Teléfono Negro 2", "The Smashing Machine" y "Tron: Ares". "Infierno en la Torre", "Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas", "La Hermanastra Fea", "La Tortuga Roja", "Me Rompiste el Corazón", "El Conjuro 4" y "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" también serán parte de la oferta.

El Día del Cine 2025 se celebrará los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre.