"Digger" de Tom Cruise se derrumba en su segundo fin de semana: podría dejar pérdidas por 245 millones de dólares

Si el estreno de "Digger" ya había sido el más flojo de Tom Cruise en casi 20 años, su segundo fin de semana confirmó el desastre. Entre el 9 y el 11 de octubre, la película sumó unos 3.2 millones de dólares en Estados Unidos según las proyecciones de Variety, lo que significa una caída de cerca del 60% respecto de su debut. El medio especializado Deadline la estima incluso más baja, en 2.9 millones.

Las cifras son muy lejanas a lo que costó realizar la película, ya que Warner Bros. invirtió más de 160 millones de dólares en la producción, a lo que se suman cerca de 100 millones en marketing. Por eso, Variety calcula que las pérdidas podrían llegar a los 245 millones de dólares.

La recepción tampoco ayudó: la película tiene 51% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación C+ en CinemaScore. Su director salió a defenderla en una entrevista con The New York Times. "El filme no es perfecto", admitió Iñárritu.

Cruise también respaldó el proyecto en Instagram: "Estoy muy orgulloso de lo que creamos".

En la cartelera, Digger ya quedó atrás, ya que este fin de semana lo dominó el filme de terror "Madre Siniestra" (Other Mommy), protagonizado por Jessica Chastain, con 27.5 millones de dólares.