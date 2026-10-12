Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.8°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

"Digger" de Tom Cruise se derrumba en su segundo fin de semana: podría dejar pérdidas por 245 millones de dólares

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta de Alejandro González Iñárritu cayó cerca de un 60% en la taquilla de Estados Unidos y Variety ya la cuenta entre los mayores fracasos de la historia del cine.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Si el estreno de "Digger" ya había sido el más flojo de Tom Cruise en casi 20 años, su segundo fin de semana confirmó el desastre. Entre el 9 y el 11 de octubre, la película sumó unos 3.2 millones de dólares en Estados Unidos según las proyecciones de Variety, lo que significa una caída de cerca del 60% respecto de su debut. El medio especializado Deadline la estima incluso más baja, en 2.9 millones.

Las cifras son muy lejanas a lo que costó realizar la película, ya que Warner Bros. invirtió más de 160 millones de dólares en la producción, a lo que se suman cerca de 100 millones en marketing. Por eso, Variety calcula que las pérdidas podrían llegar a los 245 millones de dólares.

La recepción tampoco ayudó: la película tiene 51% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación C+ en CinemaScore. Su director salió a defenderla en una entrevista con The New York Times. "El filme no es perfecto", admitió Iñárritu.

Cruise también respaldó el proyecto en Instagram: "Estoy muy orgulloso de lo que creamos".

En la cartelera, Digger ya quedó atrás, ya que este fin de semana lo dominó el filme de terror "Madre Siniestra" (Other Mommy), protagonizado por Jessica Chastain, con 27.5 millones de dólares.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada